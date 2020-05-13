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РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить

РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
РИА Новости. Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выступят с заявлением о намерении запустить процесс объединения двух регионов. Об этом сообщили источники РБК.

Решение озвучат в Нарьян—Маре. Там пройдет совещание с главами правительств двух регионов, а после выступят Бездудный и Цыбульский. По словам источника РБК, они планируют утвердить меморандум об объединении регионов. Другой источник издания отметил, что референдум могут провести в этом году.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климова, у объединения есть как экономические, так и политические причины. Он напомнил, что в регионах пересекаются интересы нефтяных компаний, поэтому было бы логично создать "нефтегазовый бассейн". Также при объединении регионов можно упростить формирование системы управления Северным морским путем.

# Политика
По материалам: ria.ru

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