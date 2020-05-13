Регина Тодоренко о скандале из-за своих высказываний о домашнем насилии, травле и реакции мужа: "В итоге я рада"

Вадим Карасев

29-летняя Регина Тодоренко продолжает разбираться с последствиями скандала, который спровоцировали ее неаккуратные высказывания в отношении жертв домашнего насилия (Регина осудила своих коллег по шоу-бизнесу, которые подвергались насилию со стороны своих партнеров, тем самым вызвав негодование в сети).

На днях телеведущая и блогер дала интервью интернет-изданию Meduza: в нем она призналась, что в какой-то степени даже благодарна этой ситуации. Регина заявила, что только после волны негатива по отношению к себе по-настоящему заинтересовалась темой домашнего насилия, сняла документальный фильм об этом и начала помогать людям, столкнувшимся с этой проблемой:Пусть так криво вначале, но мне этот шанс изменить мир теперь выпал. Я не считаю это наказанием, я считаю это реальной возможностью сделать что-то действительно стоящее. В итоге я рада. Я могла бы, получив этот удар, этот хейт, внушить себе, что я сама во всем виновата, запереться дома, выключить телефоны и плакать, плакать, плакать. Но, слушайте, что толку если бы я сидела сейчас и рыдала: ох, я такая бедная, столько всего на меня свалилось, пожалейте меня. Я бы просто утонула в слезах и все. Я так не поступаю. Это не мой метод. Я умылась, встала, пошла и спросила: "Что я могу сделать, чтобы исправить свой косяк, что я могу сделать, чтобы помочь тем, кого обидела, и тем, кто нуждается в помощи?".





Регина Тодоренко

Регина Тодоренко призналась, что не жалеет о том, что некоторые крупные бренды расторгли с ней рекламные контракты после ее скандальных высказываний. По мнению Регины, опыт, который она получила, ценнее потерянных миллионов:

Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация.

Тодоренко рассказала, что сама лично никогда не сталкивалась с домашним насилием и именно по этой причине высказалась подобным образом из-за того, что совершенно не разбиралась в теме:

Слушайте, я в ответе за то, что сказала, но не в ответе за то, что услышали. Более того, я считаю то интервью, тот разговор, тот инцидент исчерпанными. Да, мне важно было достучаться до тех женщин, которые терпят. Но я не имела и не имею никакого права их осуждать. В этом моя ошибка.





Регина призналась, что после этой ситуации ей пришлось обратиться к психологу, потому что ей было сложно самостоятельно разобраться с травлей, которая обрушилась на нее в сети после скандального высказывания о жертвах домашнего насилия. Тодоренко также прокомментировала эмоциональную реакцию своего мужа Влада Топалова на все произошедшее — он близко к сердцу воспринял эту ситуацию и в одном из прямых эфиров признался, что готов убить каждого, кто оскорбляет его жену и маленького сына.

Влад — очень импульсивный молодой человек. И он очень переживает. Так еще совпало, что у Влада в этот момент ушел из жизни очень близкий друг, он это болезненно переживал. Это был очень нервный и эмоционально трудный для него период, на многие вещи он тяжело реагировал. Короче, все непросто,— поделилась своими мыслями Регина, а также уточнила, что на это тему лучше лично поговорить с ее супругом.





Влад Топалов и Регина Тодоренко

Напомним, что после скандала из-за высказываний Регины Тодоренко о домашнем насилии она на собственные деньги сняла документальный фильм под названием "А что я сделала, чтобы помочь?", а также перевела два миллиона рублей фонду некоммерческой организации "Насилию.нет" — это стало самым крупным пожертвованием в истории фонда.