Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Лидия Мартынова

Минфин РФ предложил бесплатно распределить между регионами 21 миллион литров конфискованной спиртосодержащей продукции, которую можно использовать для производства антисептиков, соответствующее постановления правительства РФ, которым определяется порядок использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции для этих целей, министерство направило на согласование в профильные ведомства.

"Проектом постановления предусмотрено, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе, при условии подтверждения региональными властями их целевого использования для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией," - говорится в сообщении на сайте Минфина.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий правительство РФ полномочием определять порядок использования изъятых из незаконного оборота, конфискованных или явившихся предметом административного нарушения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая может использоваться в качестве дезинфицирующих средств.