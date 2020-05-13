Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена

Лидия Мартынова

. Британский актер Роберт Паттинсон рассказал в интервью изданию GQ, что не собирается заниматься спортом ради мускулов в роли Бэтмена.

Актер беседовал с журналистом издания, находясь на карантине в Лондоне. Когда ввели ограничительные меры он снимался в новом фильме Мэтта Ривза. На вопрос о том, поддерживает ли он физическую форму, Паттинсон ответил, что игнорирует инструкции своего тренера, потому что не хочет "подавать всем плохой пример".

"По-моему, если вы все время занимаетесь спортом, то становитесь частью проблемы", – рассказал он, подчеркнув, что под "вы" имеет в виду своих коллег по Голливуду.

станет фильмом открытия кинотеатров после карантина.

Мировая премьера новой ленты о Бэтмене запланирована на 1 октября 2021 года.