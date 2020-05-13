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Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада

Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Россия и Сирия заподозрили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в лоббировании интересов Запада в ущерб сирийскому народу, говорится в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

По их словам, США в своих интересах спекулируют на эпидемиологической ситуации на северо-востоке Сирии. Всемирная организация здравоохранения, согласно отчету которой для эффективного противодействия пандемии якобы необходимо восстановить устойчивые поставки гуманитарной помощи, в том числе через пограничный переход "Аль-Ярубия", также оказалась в это вовлечена.

# В мире
По материалам: ria.ru

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