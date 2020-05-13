Россия получит от Сербии картины Николая Рериха

Алексей Вольцев

Из Белграда в Москву привезут картины Николая Константиновича Рериха, а из Санкт-Петербурга в Белград отвезут Петербургский лист Мирославова Евангелия. Рассмотреть вопрос о ратификации такого соглашения между правительствами стран планируют на заседании Комитета Госдумы по международным делам 13 мая.

По соглашению Республика Сербия передаст Российской Федерации семь картин Николая Рериха, которые хранятся в Национальном музее Сербии в Городе Белграде: «Святые гости. (Благие посетившие)», «Берендеи. Деревня. (Слобода Берендеева)», «Звоны. (Зов колокола)», «Бургустан на Кавказе (Бургустан. Кавказ)», «Святой Сергий (преподобный Сергий Радонежский)», «Эскиз женского костюма для »Снегурочки«, »Эскиз женского костюма к опере «Снегурочка». Подлинность картин установили работники Государственного музея Востока во время выездной экспертизы.

В свою очередь, Россия передаст Сербии лист Мирославова Евангелия. 166-й лист был передан в Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге в 1883 году в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского).

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