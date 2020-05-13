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Россиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредитФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, в апреле кредиты одобряли только каждому пятому россиянину (20,7 процента заявок), что является самым низким показателем с 2017 года, когда начался сбор статистики.

Больше всего снизился уровень одобрения в сегменте потребительского кредитования, где он составил 19,6 процента по сравнению с мартом. Также сильно упал показатель в сегменте автокредитования, где он составил 26,6 процента. В ипотечных кредитах доля одобрений сократилась до 55,2 процента по сравнению с мартом 2020 года года и с апрелем прошлого.

Снижение уровня одобрения в условиях кризиса произошло за счет россиян с низким кредитным рейтингом, пояснили специалисты. Кредиты им стали одобрять реже (12 процентов заявок весной 2020 года против 19 процентов годом ранее). В то же время людям с надежным кредитным рейтингом стало легче получить заем. Доля одобрений за год выросла с 63 процентов до 79 процентов.

Ранее сообщалось, что в период пандемии коронавируса и экономического кризиса многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Пока такие ограничения есть только у Кредит Европа банка.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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