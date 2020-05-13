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Россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нации

Россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нацииФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

С последним обращением Владимира Путина к нации знакомы 70 процентов россиян, большинство инициатив президента получили поддержку общества. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в среду, 13 мая.

Большая часть населения (73 процента) считает, что глава государства стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.

Наибольшую поддержку граждан получило заявление президента о дополнительных выплатах на детей (более 90 процентов). В частности, респонденты отметили инициативу о двукратном повышении минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан.

Поддержку 89 процентов россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. 80 процентов поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней.

Чуть меньшей популярностью пользуются меры по возврату самозанятым подоходного налога за прошлый год, а также отмена для пострадавших из-за коронавируса предприятий платежей по налогам за апрель-июнь.

11 мая президент Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Тогда же он объявил о дополнительных выплатах на детей, а также о завершении периода выходных дней из-за коронавируса.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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