Рост безработицы в России не сочли угрожающим

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Количество безработных в России достигло 1,4 миллиона человек. Подобное развитие событий не является угрозой, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью на канале «Россия 1».

Он объяснил, что на данном этапе ситуация не является угрожающей благодаря своевременно принятым мерам правительства, которые были направлены на сохранение занятости. Иначе число высвобождаемой рабочей силы было бы больше, уточнил министр.

В качестве примера Котяков привел грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей — на каждого сотрудника предприятия среднего и малого бизнеса из пострадавших отраслей. Он также отметил удобную работу сервиса для получения пособий по безработице. Речь идет о портале «Работа в России».

Ранее отмечалось, с начала апреля каждый десятый трудоспособный гражданин России оказался незанятым. Резкий рост безработицы связан с ограничительными мерами, введенными на фоне пандемии COVID-19.