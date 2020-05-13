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Саратовскую чиновницу отстранили от работы после слов о «скулящих» матерях

Саратовскую чиновницу отстранили от работы после слов о «скулящих» матерях

Комментарии в соцсетях о том, что раньше родители жили и «не скулили» при отсутствии дополнительных денег от государства при рождении ребенка стали для исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидии Бузовчук последними в должности. После этого, как сообщает ТАСС, её отстранили.

Комментарий под ником Лидии Прозоровой (псевдоним) был размещен в одной из групп в «ВКонтакте» накануне вечером. В нем, в частности, говорилось, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то не скулили». В посте уточняется, что «лучше бы пенсионерам помогли».

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — сказали в администрации района.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что пособие по уходу за детьми увеличивается вдвое — до 6750 рублей. Кроме того, с 1 июня будет осуществлена разовая выплата 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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