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"Сериал" стал неинтересным: почему Зеленский стремительно теряет популярность в соцсетях

"Сериал" стал неинтересным: почему Зеленский стремительно теряет популярность в соцсетях

Видеообращения президента Владимира Зеленского о противодействии коронавирусу с каждым разом смотрят все меньше украинцев. В Институте массовой информации, где обратили внимание на отрицательную динамику, подметили, что рейтинг «видосиков» напрямую связан с тем, что президент перестал записывать «живое» видео, отдавая предпочтение «паркетным» съемкам — в Офисе.

В среднем в Facebook одно «пандемическое» обращение от Зеленского смотрели 433 тысячи пользователей, причем если первое (вышло 13 марта) заинтересовало 786 тысяч человек, то уже спустя неделю аудитория сократилась вчетверо — до 194 тысячи.

В Instagram падение популярности обращений Зеленского не столь стремительное — с 4−4,1 млн человек до 1,5 млн. Однако в абсолютных числах сокращение аудитории выглядит значительно хуже — оно составило сразу 2,5 млн человек.

«Видосики» проваливаются у прокате", — прокомментировал негативную тенденцию журналист Алексей Братущак.

Напомним, в Офисе президента не исключают, что Владимир Зеленский может повторно баллотироваться на высший государственный пост. При этом, согласно данным Киевского международного института социологии, за него по состоянию на середину апреля за него готовы были голосовать 27,7% опрошенных.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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