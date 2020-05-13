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Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса

Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,17 миллиона, умерли свыше 287 тысяч человек, Северная и Южная Америки обогнали Европу по числу заражений, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 81 577 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4 245. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 170 424, количество летальных исходов - 287 399.

Северная и Южная Америки обогнали Европу по случаям заражения - 1 781 564 инфицированных, в Старом Свете - 1 780 316.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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