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Шмыгаль попросил Меркель дать "четкий сигнал" по европейскому будущему Украины

Шмыгаль попросил Меркель дать "четкий сигнал" по европейскому будущему Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по видеосвязи и обсудил ряд экономических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, Шмыгаль поднял вопрос получения Украиной промышленного безвиза со странами ЕС, а также присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

Кроме того, премьер выразил надежду на то, что во время председательства в Совете Европы во второй половине 2020 года Германия "даст четкий сигнал касательно европейского будущего Украины".

Также стороны обсудили вопрос транформации угольных регионов Украины: Меркель заявила, что Германия примет участие в пилотном проекте на одной из украинских шахт.
Отдельно Шмыгаль и Меркель обсудили сотрудничество с МВФ по программе Stand-by (на $5 млрд) и помощи ФРГ Украине по преодолению последствий коронавируса.

"Премьер поблагодарил Германию за стабильную финансовую помощь, подчеркнув, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, 150 млн из которых планируется направить на помощь украинским больницам и поддержку малого бизнеса", – говорится в сообщении.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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