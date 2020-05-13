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Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
Сирийские  беженцы, попавшие в лагерь "Рукбан", вынуждены платить немалые деньги за простейшие средства, необходимые для существования, а те, кто платить не может, подвергаются пыткам, рассказали журналистам  выбравшиеся из "Рукбана".

"В лагере нет ни еды, ни воды, ни электричества, ничего. Проблемы с медициной. Я пробыл там два года. В лагере все очень дорого. Платить нужно даже за техническую воду. Американцы и подконтрольные им боевики не позволяют привозить в лагерь гуманитарную помощь. Поэтому я решил бежать", - сказал Мхаммад Массаада.

Сирийский власти организовали центр временного размещения для беженцев, которым удалось выбраться из "Рукбана". Там они проходят двухнедельный карантин и медицинское обследование. В то же время американская сторона, на подконтрольной которой территории находится лагерь, намеренно не выпускает людей из лагеря, объясняя это тем, что им некуда идти.


Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Лагерь находится в 55-километровой зоне, контролируемой военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.
# В мире
По материалам: ria.ru

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