Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

Лидия Мартынова

Певец Валерий Сюткин рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что во время пандемии коронавирусной инфекции артисты проводят онлайн-концерты и корпоративы.

Певец описал одно из таких онлайн-мероприятий.





"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — сказал Сюткин.

Он добавил, что в таких случаях не следует использовать микрофон, иначе это "убивает жанр". По его словам, нужно, чтобы это выглядело как звонок другу.