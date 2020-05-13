Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии
Певец Валерий Сюткин рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что во время пандемии коронавирусной инфекции артисты проводят онлайн-концерты и корпоративы.

Певец описал одно из таких онлайн-мероприятий.


"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — сказал Сюткин.

Он добавил, что в таких случаях не следует использовать микрофон, иначе это "убивает жанр". По его словам, нужно, чтобы это выглядело как звонок другу.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США
Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США
Регина Тодоренко о скандале из-за своих высказываний о домашнем насилии, травле и реакции мужа: "В итоге я рада"
Регина Тодоренко о скандале из-за своих высказываний о домашнем
Боевики забросали камнями и пытались подорвать российский патруль в Идлибе
Боевики забросали камнями и пытались подорвать российский патруль
Иран обвинили в терроре во время пандемии коронавируса
Иран обвинили в терроре во время пандемии коронавируса
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
В РАН предсказали рост алкоголизма в России после снятия ограничений
В РАН предсказали рост алкоголизма в России после снятия ограничений
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Чувствительность газовых сенсоров повысили с помощью наночастиц золота и диоксида кремния
Чувствительность газовых сенсоров повысили с помощью наночастиц
Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим
Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим
Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии
Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии
В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при коронавирусе
В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут Знаки Зодиака
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Вечерний Ургант - Валерий Сюткин (21.03.2018)
Новый наставник «Голоса» раскрыл свою цель на проекте
Валерий Сюткин прокомментировал запрет на въезд на Украину
Вечерний Ургант — Моника Беллуччи и Эмир Кустурица (23 12 2016)