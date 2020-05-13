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СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку

СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку
Премьер-министр южноафриканского королевства Лесото Томас Табане намерен в среду подать прошение об отставке, передает агентство Франс Пресс.

В феврале 80-летний Табане заявил, что уйдет с поста премьера к концу июля. Полиция подозревает его в причастности к совершенному в 2017 году убийству его бывшей жены.

Как сообщил премьер в интервью агентству, решение покинуть пост вызвано пожилым возрастом.


Правящая коалиция премьера была распущена на этой неделе, парламент Лесото должен 22 мая сформировать новое правительство и избрать его главу. Партия Табане выдвинула на данный пост министра финансов страны Моэкетси Майоро.

# В мире
По материалам: ria.ru

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