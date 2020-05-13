СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку

Анастасия Иванова

Премьер-министр южноафриканского королевства Лесото Томас Табане намерен в среду подать прошение об отставке, передает агентство Франс Пресс.

В феврале 80-летний Табане заявил, что уйдет с поста премьера к концу июля. Полиция подозревает его в причастности к совершенному в 2017 году убийству его бывшей жены.

Как сообщил премьер в интервью агентству, решение покинуть пост вызвано пожилым возрастом.

Правящая коалиция премьера была распущена на этой неделе, парламент Лесото должен 22 мая сформировать новое правительство и избрать его главу. Партия Табане выдвинула на данный пост министра финансов страны Моэкетси Майоро.