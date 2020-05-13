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Сочетание двух опасных инфекций: Ляшко рассказал, как в Украине попытаются избежать второй волны COVID-19

Сочетание двух опасных инфекций: Ляшко рассказал, как в Украине попытаются избежать второй волны COVID-19

Назвавший новую дату открытия метро главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что осенью возможна вторая волна эпидемии Covid-19, которую Министерство здравоохранения намерено встретить рядом эффективных мер.

Об этом чиновник рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

По словам Ляшко, ко второй волне эпидемии Минздрав хочет исключить сочетание двух сложных инфекций, которые передаются одинаковыми путями и могут привести к значительной вспышке инфекционных болезней.

«Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус», — сказал Ляшко.

Также он отметил, что для предотвращения вспышек заболеваний осенью, Минздрав готовится к массовой вакцинации против гриппа в 2020 году.

В частности, начинают рассчитывать потребности и закупать вакцину и прививаться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран.

Сложность в том, что вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени вакцинироваться пока еще нет возможности — вакцины просто нет.

«Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа», — добавил Ляшко.

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вторая волна коронавируса в мире может начаться после снятия государствами карантинных ограничений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 12 мая, в Украине подтверждены 16 023 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 425 случаев с летальным исходом и 3373 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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