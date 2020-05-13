Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров

Лидия Мартынова

Союз журналистов России и Белорусский союз журналистов договорились о создании постоянной мониторинговой группы для решения спорных ситуаций в сфере СМИ, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.