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Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров

Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союз журналистов России и Белорусский союз журналистов договорились о создании постоянной мониторинговой группы для решения спорных ситуаций в сфере СМИ, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.

# Россия
По материалам: ria.ru

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