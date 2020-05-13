Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке

Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленкеФото: globallookpress.com

Сотрудникам компании Twitter Inc., которые из-за коронавируса были вынуждены перейти на дистанционный режим работы, разрешат не возвращаться в офис и работать из любой точки мира и после снятия карантина. Об этом сообщается в блоге компании.

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем позволить сотрудникам работать из любой точки мира. Если наши работники находятся в ситуации, которая позволяет им трудиться из дома, и они хотят продолжить в таком режиме, мы поможем этому осуществиться», — говорится в сообщении. Отмечается, что до сентября сотрудников не будут отправлять в поездки кроме важных, компания не будет проводить мероприятия, а офисы будут закрыты.

Ранее Twitter заявил о начале маркировки сообщений, содержащих неверную или ложную информацию о коронавирусе. В случае, если пользователь увидит такой пост, программа предложит ему прочесть достоверные сведения о болезни. Кроме того, перед доступом к подобному твиту, нужно будет прочитать предостережение о его сомнительном содержании.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке
Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в России
Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в
Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей
Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей
Минкомсвязь запустило сервис для заявок по выплатам на детей
Минкомсвязь запустило сервис для заявок по выплатам на детей
Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи
Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи
В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700 человек
В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов
Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов

Топ на сегодня

Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах

Еще по теме

Twitter просит своих сотрудников работать из дома
Twitter перевел сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса
В День благодарения 50 американских крупных магазинов будут закрыты
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе