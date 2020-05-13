Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

Сотрудникам компании Twitter Inc., которые из-за коронавируса были вынуждены перейти на дистанционный режим работы, разрешат не возвращаться в офис и работать из любой точки мира и после снятия карантина. Об этом сообщается в блоге компании.

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем позволить сотрудникам работать из любой точки мира. Если наши работники находятся в ситуации, которая позволяет им трудиться из дома, и они хотят продолжить в таком режиме, мы поможем этому осуществиться», — говорится в сообщении. Отмечается, что до сентября сотрудников не будут отправлять в поездки кроме важных, компания не будет проводить мероприятия, а офисы будут закрыты.

Ранее Twitter заявил о начале маркировки сообщений, содержащих неверную или ложную информацию о коронавирусе. В случае, если пользователь увидит такой пост, программа предложит ему прочесть достоверные сведения о болезни. Кроме того, перед доступом к подобному твиту, нужно будет прочитать предостережение о его сомнительном содержании.