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Советских рабочих отправляли отдыхать в монастыри и усадьбы

Советских рабочих отправляли отдыхать в монастыри и усадьбы

Организация достойных условий труда, которыми было озабочено молодое советское государство, также включала и создание индустрии отдыха рабочих. Для этих целей Ленин решил использовать наследие царской России — усадьбы бывших помещиков, монастыри и загородные дачи знати.

В декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 13 мая 1921 года есть прямое указание использовать эти объекты в первую очередь для организации домов отдыха, где пролетариат мог бы «восстанавливать силы и энергию» во время ежегодных отпусков.

В этом документе были прописаны все аспекты курортного отдыха. В том числе — медицинская помощь и санитарный надзор, которые вели губернские власти. Распределение путёвок отводилось в компетенцию Всероссийского центрального совета профсоюзов и его губернских подразделений. В приоритетном порядке направление в дом отдыха получали люди, работавшие на особо вредных производствах.

А вот «больные, нервно истощённые или нуждающиеся в усиленном питании, в специальном медицинском наблюдении после тяжелых инфекционных заболеваний» в дома отдыха не принимались — их направляли восстанавливать здоровье в специальные санатории.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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