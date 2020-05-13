СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП

Влада Некрасова

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций из уголовного кодекса в административный, об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев газете "Коммерсант".

По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.

"Возможно, работа над законодательной инициативой завершится уже в мае", - приводит "Коммерсант" слова Фадеева.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ. Молодой программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин. Позднее Верховный суд этот приговор отменил.