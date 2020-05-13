Специалисты Роспотребнадзора делятся опытом с приднестровскими врачами

Лидия Мартынова

В Приднестровье прибыла делегация Роспотребнадзора, чтобы поделиться практическим опытом борьбы с коронавирусом. Группу российских специалистов представляют руководитель отдела клинических исследований Татьяна Руженцова и заведующая сектором российского научно-исследовательского института Татьяна Красовская.

Рабочий визит продлится до 17 мая. В ближайшие дня эксперты посетят карантинные центры, республиканские медицинские учреждения, работающие с пациентами с коронавирусом, а также Covid-лабораторию.

«Наша задача — показать те направления, которые выработаны сегодня эпидемиологами нашей республики, показать алгоритмы сопровождения пациента, схемы лечения, которые выработаны у нас. И, соответственно, получить ещё определённые рекомендации», — отметила исполняющая обязанности главы Минздрава Елена Куличенко.

Важность поддержки специалистов из России отметил президент Приднестровья Вадим Красносельский. Он особо остановился на значимости обмена опытом в новых для мирового сообщества условиях борьбы с малоизученным вирусом.

Со своей стороны Татьяна Руженцова отметила высокий уровень проведения дезинфекционных мероприятий, а также хорошее качество работы приднестровского медперсонала.

Итогом совместной работы, ставшей возможной благодаря договоренности главы правительства Приднестровья Александра Мартынова с депутатом Госдумы РФ Геннадием Онищенко, должно стать совершенствование механизма борьбы с новым типом вируса Covid-19 в ПМР.

ИА Newstes сообщало, что 27 апреля в правительстве Приднестровья состоялась видеоконференция с российским депутатом. Ранее за подписью Александра Мартынова было направлено письмо на имя главы российского Минздрава с просьбой оказать республике консультационную и иную помощь, включая предоставление средств защиты. В разговоре с Геннадием Онищенко вновь был поднят вопрос организации возможной консультативной помощи российских медиков приднестровским врачам.

Онищенко тогда пообещал, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о направлении в Приднестровье группы специалистов (вирусологов, пульмонологов и реаниматологов) для проведения консультаций на месте. Он добавил, что приднестровских врачей будут консультировать и специалисты Всероссийского центра медицины катастроф. Договоренность об этом уже достигнута.