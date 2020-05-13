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Срок подачи жалоб в избиркомы на отказ в регистрации предложили сократить

Срок подачи жалоб в избиркомы на отказ в регистрации предложили сократить

Минюст подготовил законопроект, которым предлагается сократить срок подачи в избирательные комиссии жалобы на решение об отказе в регистрации кандидата с 10 дней до 5. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменениями предлагается сократить до пяти дней срок на подачу в соответствующую избирательную комиссию жалобы на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам», — говорится в пояснительной записке к проекту поправок на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время максимальный срок на подачу жалобы об отказе в регистрации составляет 10 дней.

Также предлагается установить запрет на обжалование в вышестоящие комиссии решений, принятых комиссиями по жалобам на решения об отказе в регистрации.

Изменения предлагаются в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений комиссий министерство предлагает внести в закон о выборах депутатов Госдумы — они будут касаться кандидатов в нижнюю палату парламента.

В Минюсте уточнили, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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