США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Он напомнил, что Москва отправила в Соединенные Штаты аппараты ИВЛ «Авента-М» в начале апреля. Однако они так и не были отправлен в больницы, поскольку ситуация с коронавирусом вскоре улучшилась.

США решат судьбу медоборудования после выяснения причин пожара. «В качестве мер предосторожности власти штатов возвращают аппараты ИВЛ FEMA. Выводы расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурга, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ», — заключил он.

Ранее стало известно, что загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга аппараты ИВЛ произвели на одном заводе. Оборудование поступило в больницы с Уральского приборостроительного завода («УПЗ»), входящего в структуру корпорации «Ростех».

Первый пожар из-за неисправности в аппарате ИВЛ произошел 9 мая в Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в Москве. В результате происшествия погиб один пациент, находившийся в реанимации. 12 мая аналогичный случай произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Росздравнадзор проводит проверку качества и безопасности оборудования в обеих больницах.