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Суд отправил на пересмотр приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева

Суд отправил на пересмотр приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева
Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева все еще продолжают рассматривать. На этом настаивают адвокаты футболистов, уверенные, что на итоговый приговор повлияли неточности в расследовании.

Осенью 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками одного из самых громких скандалов за всю историю российского футбола. Тогда спортсмены устроили сразу несколько драк, напав на чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

В итоге Кокорин и Мамаев провели около года в тюрьме и в колонии, а в сентябре 2019-го все-таки вышли на свободу. Однако их адвокаты уверены, что Александр и Павел могли вообще не оказаться за решеткой. В деле оказалось слишком много неточностей: некоторых свидетелей не заслушали, а хронология событий была неправильно восстановлена.


«Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учетом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум», — рассказал адвокат звезд Игорь Бушманов.

Причиной отмены приговора стало то, что Александра Кокорина признали виновным в избиении водителя Виталия Соловчука, хотя он не принимал участия в драке. Также адвокаты уверены, что суд должен был взять в расчет слова Дениса Пака, которые могли спровоцировать футболистов.

В ближайшее время будет назначена новая дата судебного заседания, на котором адвокаты Кокорина и Мамаева попытаются доказать, что дело велось с существенными нарушениями. Если им удастся выиграть, приговор спортсменам могут и вовсе отменить.

Фото: Mike Kireev/Getty Image, Alexander Miridonov/Kommersant/Sipa USA/Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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