Татьяна Буланова снова слегла после выписки из больницы

Алексей Вольцев

В конце апреля Татьяну Буланову выписали из больницы, куда она попала в предынсультном состоянии. Певица провела в клинике чуть больше недели, после чего ее отпустили домой. Однако на днях артистка снова почувствовала недомогание.

Еще недавно вся страна переживала за самочувствие 51-летней Татьяны Булановой, которая оказалась в одной из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Звезду 90-х некоторое время беспокоила тахикардия и давление, плюс немела рука — вот она и решила обратиться к медикам и сама приехала в институт кардиологии. К счастью, все обошлось — пару недель назад артистку после всех необходимых осмотров и курса восстановительного лечения выписали домой.

Певица призналась «СтарХиту», что абсолютно никаких последствий после госпитализации не осталось, в этом плане беспокоиться не о чем, она в полном порядке. Однако, на днях Татьяна «по техническим причинам» отменила одно из своих онлайн-выступлений. Поклонники забеспокоились, и не зря — откорректировать и без того неплотный график артистке пришлось из-за ухудшения самочувствия.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», — пояснила Буланова «СтарХиту». Артистка лечится дома и старается сохранять спокойствие, несмотря на то, что сейчас даже легкое покашливание у многих сразу вызывает волну паники — а не китайская ли это зараза. «Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова, — продолжает Буланова. — Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это».

Самоизоляцию артистка проводит в своем доме в Петербурге — за последние полтора месяца она лишь однажды отлучалась на съемки в Москву. Как и все звезды шоу-бизнеса, Татьяна также лишилась постоянного заработка.

«Меня, как волка, ноги кормят. У меня нет дотаций, финансовых выплат. Поработал — получил деньги. Не съездил — не получил, — делилась Буланова в одной из телепередач. — Жить надо на что-то, есть на что-то».

Расходы у певицы всегда были не маленькие — в их числе содержание музыкального коллектива, младшего сына Никиты, а также выплата ипотеки за элитную квартиру на Васильевском острове, которую она купила для наследников.

Фото: Сергей Джевахашвили