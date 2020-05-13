Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Буланова снова слегла после выписки из больницы

Татьяна Буланова снова слегла после выписки из больницы
В конце апреля Татьяну Буланову выписали из больницы, куда она попала в предынсультном состоянии. Певица провела в клинике чуть больше недели, после чего ее отпустили домой. Однако на днях артистка снова почувствовала недомогание.

Еще недавно вся страна переживала за самочувствие 51-летней Татьяны Булановой, которая оказалась в одной из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Звезду 90-х некоторое время беспокоила тахикардия и давление, плюс немела рука — вот она и решила обратиться к медикам и сама приехала в институт кардиологии. К счастью, все обошлось — пару недель назад артистку после всех необходимых осмотров и курса восстановительного лечения выписали домой.

Певица призналась «СтарХиту», что абсолютно никаких последствий после госпитализации не осталось, в этом плане беспокоиться не о чем, она в полном порядке. Однако, на днях Татьяна «по техническим причинам» отменила одно из своих онлайн-выступлений. Поклонники забеспокоились, и не зря — откорректировать и без того неплотный график артистке пришлось из-за ухудшения самочувствия.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», — пояснила Буланова «СтарХиту». Артистка лечится дома и старается сохранять спокойствие, несмотря на то, что сейчас даже легкое покашливание у многих сразу вызывает волну паники — а не китайская ли это зараза. «Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова, — продолжает Буланова. — Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это».

Самоизоляцию артистка проводит в своем доме в Петербурге — за последние полтора месяца она лишь однажды отлучалась на съемки в Москву. Как и все звезды шоу-бизнеса, Татьяна также лишилась постоянного заработка.

«Меня, как волка, ноги кормят. У меня нет дотаций, финансовых выплат. Поработал — получил деньги. Не съездил — не получил, — делилась Буланова в одной из телепередач. — Жить надо на что-то, есть на что-то».

Расходы у певицы всегда были не маленькие — в их числе содержание музыкального коллектива, младшего сына Никиты, а также выплата ипотеки за элитную квартиру на Васильевском острове, которую она купила для наследников.

Фото: Сергей Джевахашвили

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку
СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в
Татьяна Буланова снова слегла после выписки из больницы
Татьяна Буланова снова слегла после выписки из больницы
Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса
Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса
Идрис Эльба записал песню о душевном здоровье
Идрис Эльба записал песню о душевном здоровье
Подсчитаны убытки общепита из-за коронавируса
Подсчитаны убытки общепита из-за коронавируса
ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов
ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Тодоренко сделала крупнейшее пожертвование для пострадавших от домашнего насилия
Тодоренко сделала крупнейшее пожертвование для пострадавших от
"Барселона" заинтересована в покупке Алексея Миранчука
"Барселона" заинтересована в покупке Алексея Миранчука
Саратовскую чиновницу отстранили от работы после слов о «скулящих» матерях
Саратовскую чиновницу отстранили от работы после слов о «скулящих»
Инсайдер рассказал о сильном похудении Адель: "Она невероятно стесняется своей новой внешности"
Инсайдер рассказал о сильном похудении Адель: "Она невероятно
Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах

Еще по теме

Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денег
Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой
Стало известно о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой