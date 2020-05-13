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Тодоренко сделала крупнейшее пожертвование для пострадавших от домашнего насилия

Тодоренко сделала крупнейшее пожертвование для пострадавших от домашнего насилияРегина Тодоренко и Анна РивинаФото: страница «Насилию.нет» в Facebook

Телеведущая Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей центру помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет» после скандала, связанного с ее высказываниями о том, что женщины могут провоцировать мужчин бить их. Как уточняется на странице организации в =68.ARBWj-BT7Iq01ylkhSDseuhJHHfHzBvqOTlKjwfEU5krwH-Z-F8qLEYVLQExzfeLdxZgKsWBgHjnwzEKB5dOBEfJbrWBrsXG4gn46upi4vZJ1CGtl8JC5XT6wvumDetKRccCt-6aZ4bmZWhVkgGRE8icRimYnFb7O2KSU7XvdAvOOQwfppGQ0y5QyputxThTP22ZB7bUcjbhv4haEAg59aElis7D5DnNCw2EIUaEdVJ57QkTSlSvqxBDxEpKoCSQgAu_Fct0xNAtKWemJGJjcTCO22Zgl-CBaykZUgtBhZ0HG5XKuoXxPoJmaVvR-ukIhp25SMF5nhVwM6EUibc-XYKhsw&__tn__=-R]Facebook, пожертвование стало крупнейшим за все время существования центра.

«Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги дадут нам возможность и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России — только вместе мы сможем помочь всем тем, кто в этом нуждается», — говорится в публикации. В центре подчеркнули, что за свои слова Тодоренко извинилась и что «каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить».

В начале мая Тодоренко также выпустила фильм «А что я сделала, чтобы помочь?», в котором рассказала о проблеме домашнего насилия, в том числе привела мнения экспертов и психологов, работающих по теме конфликтов внутри семей.

Фильм был снят после того, как пользователи сети затравили ведущую за ее высказывание в интервью Peopletalk на YouTube. Тогда она посчитала, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.

Позднее Тодоренко принесла извинения за свои слова, однако критика не остановилась. Журнал Glamour вскоре лишил ее звания «Женщина года». Кроме того, компании начали разрывать с ведущей рекламные контракты.

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По материалам: lenta.ru

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