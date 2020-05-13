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У Ярошенко не подтвердился коронавирус

У Ярошенко не подтвердился коронавирус
У россиянина Константина Ярошенко, который ранее жаловался на симптомы COVID-19 в тюрьме США и был отправлен на медобследование, коронавирус не подтвердился, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Ярошенко отправили на обследование. Адвокат россиянина ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а его сокамерники заболели.

"Пока, по моим данным, не подтвердилось, слава Богу", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, известен ли результат теста Ярошенко на коронавирус.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.


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По материалам: ria.ru

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