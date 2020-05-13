Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов Майдана

Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов Майдана

Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов Майдана

Прокуроры офиса генпрокурора Украины, помимо других доказательств, утаивают от суда факты допроса грузинских снайперов Генпрокуратурой Белоруссии и их показания, изобличающие действительно виновных в трагедии на Майдане — Петра Порошенко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Зиновия и Владимира Парасюков и других.

В частности, как сообщили ИА Newstes в пресс-службе Адвокатского объединения Aver Lex, утаивается, что массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия по правоохранителям и другим должностным лицам, правительственным зданиям, а также захваты сотрудников милиции в плен, захваты административных зданий, уничтожение транспорта, применение химических элементов к сотрудникам милиции, фактическое совершение террористического акта активистами Майдана были организованы Андреем Парубием, Сергеем Пашинским под руководством Петра Порошенко и Михаила Саакашвили.

Ранее адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича, публиковал протоколы опроса грузинских снайперов адвокатами. В них снайперы, помимо прочей причастности к расстрелам представителей предыдущей власти, рассказали о том, что расстрелы начались с обстрелов правоохранителей и протестующих самой же оппозицией — по команде Сергея Пашинского из здания консерватории.

«В сентябре 2019-го ГПУ в порядке международной помощи поручила Генпрокуратуре Белоруссии провести допрос грузинских снайперов, во время которого они подтвердили все ранее данные показания. Украинская прокуратура получила эти сведения уже в октябре 2019 года. То есть уже более 7 месяцев они утаиваются от общества, а теперь еще и от суда», — отметил Виталий Сердюк.

Сегодня, по его словам, несмотря на противодействие прокуратуры и преждевременное завершение судом стадии заявления ходатайств, защите, хоть и с боем, но все-таки удалось подать 15 томов материалов и доказательств причастности представителей бывшей власти к расстрелам на Майдане 18—21 февраля 2014 года для приобщения к делу.

В Адвокатском объединении Aver Lex ИА Newstes предоставили в качестве приложения к вышеприведенному заявлению фрагмент видео судебного заседания 12.05.2020, протоколы отбора сведений у снайперов Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили от 2017 года, ранее опубликованные адвокатом, а также фото доказательств.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана
Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана
Определены четыре главные проблемы ФБК Алексея Навального
Определены четыре главные проблемы ФБК Алексея Навального
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов Майдана
Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов
Собчак заявила, что продолжит попытки заниматься политикой
Собчак заявила, что продолжит попытки заниматься политикой
Время ретроградного Юпитера с 14 мая по 13 сентября 2020 года
Время ретроградного Юпитера с 14 мая по 13 сентября 2020 года
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке
Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих

Топ на сегодня

Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах

Еще по теме

Прокуратура просит допросить Порошенко по видеосвязи
Саакашвили депортировали перед допросом в суде по делу грузинских снайперов
Цеголко подтвердил допрос Порошенко
Янукович требует очной ставки с Порошенко