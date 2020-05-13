Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов Майдана

Лидия Мартынова

Прокуроры офиса генпрокурора Украины, помимо других доказательств, утаивают от суда факты допроса грузинских снайперов Генпрокуратурой Белоруссии и их показания, изобличающие действительно виновных в трагедии на Майдане — Петра Порошенко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Зиновия и Владимира Парасюков и других.

В частности, как сообщили ИА Newstes в пресс-службе Адвокатского объединения Aver Lex, утаивается, что массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия по правоохранителям и другим должностным лицам, правительственным зданиям, а также захваты сотрудников милиции в плен, захваты административных зданий, уничтожение транспорта, применение химических элементов к сотрудникам милиции, фактическое совершение террористического акта активистами Майдана были организованы Андреем Парубием, Сергеем Пашинским под руководством Петра Порошенко и Михаила Саакашвили.

Ранее адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича, публиковал протоколы опроса грузинских снайперов адвокатами. В них снайперы, помимо прочей причастности к расстрелам представителей предыдущей власти, рассказали о том, что расстрелы начались с обстрелов правоохранителей и протестующих самой же оппозицией — по команде Сергея Пашинского из здания консерватории.

«В сентябре 2019-го ГПУ в порядке международной помощи поручила Генпрокуратуре Белоруссии провести допрос грузинских снайперов, во время которого они подтвердили все ранее данные показания. Украинская прокуратура получила эти сведения уже в октябре 2019 года. То есть уже более 7 месяцев они утаиваются от общества, а теперь еще и от суда», — отметил Виталий Сердюк.

Сегодня, по его словам, несмотря на противодействие прокуратуры и преждевременное завершение судом стадии заявления ходатайств, защите, хоть и с боем, но все-таки удалось подать 15 томов материалов и доказательств причастности представителей бывшей власти к расстрелам на Майдане 18—21 февраля 2014 года для приобщения к делу.

В Адвокатском объединении Aver Lex ИА Newstes предоставили в качестве приложения к вышеприведенному заявлению фрагмент видео судебного заседания 12.05.2020, протоколы отбора сведений у снайперов Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили от 2017 года, ранее опубликованные адвокатом, а также фото доказательств.