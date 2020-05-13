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Украинский посол заявил о возможном бойкоте Турции из-за “Катюши”

Украинский посол заявил о возможном бойкоте Турции из-за “Катюши”

Из-за исполнения известной советской песни “Катюша” во время проведения передвижного мероприятия, посвященного Дню Победы в Аланье, украинский посол Андрей Сигиба заявил, что Турция может остаться без туристов из Украины.

На своей странице в Twitter, дипломат рассуждая заявил, что подобные “провокационные действия” свидетельствуют “о неуважении к чувствам миллионов украинцев”.

Свои слова Сигиба сопроводил прикрепленным видео, на котором артисты в форме военного времени на русском языке исполняют знаменитую “Катюшу”.

9 мая в турецкой столице был проведен передвижной концерт, приуроченный к 75-й годовщине Победы над фашизмом. Как сообщает издание Взгляд, в этот знаменательный день на протяжении пяти часов по улицам города с передвижной концертной площадки звучали песни военных лет.

Также сообщается, что российские дипломаты и сотрудники посольства в Турции 9 мая приняли участие во всероссийской акции и исполнили песню “День Победы”.

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По материалам: u-f.ru

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