Украинский посол заявил о возможном бойкоте Турции из-за “Катюши”

Вадим Карасев

Из-за исполнения известной советской песни “Катюша” во время проведения передвижного мероприятия, посвященного Дню Победы в Аланье, украинский посол Андрей Сигиба заявил, что Турция может остаться без туристов из Украины.

На своей странице в Twitter, дипломат рассуждая заявил, что подобные “провокационные действия” свидетельствуют “о неуважении к чувствам миллионов украинцев”.

Свои слова Сигиба сопроводил прикрепленным видео, на котором артисты в форме военного времени на русском языке исполняют знаменитую “Катюшу”.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

9 мая в турецкой столице был проведен передвижной концерт, приуроченный к 75-й годовщине Победы над фашизмом. Как сообщает издание Взгляд, в этот знаменательный день на протяжении пяти часов по улицам города с передвижной концертной площадки звучали песни военных лет.

Также сообщается, что российские дипломаты и сотрудники посольства в Турции 9 мая приняли участие во всероссийской акции и исполнили песню “День Победы”.

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