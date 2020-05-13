В Болгарии найдены следы Homo sapiens, которым более 45 тысяч лет

Вадим Карасев

На территории пещеры Бачо Киро в Болгарии археологи обнаружили самые древние останки Homo Sapiens в Европе. Анализ показал, что этим окаменелостям не менее 45 тысяч лет. Данные исследования опубликованы в журнале Nature.

Новое исследование помогло уточнить время появления наших предков на европейском континенте. Ранее считалось, что представители Homo Sapiens пришли в Европу и вытеснили с этой территории неандертальцев менее 40 000 лет назад.

Ученые провели секвенирование митохондриальной ДНК, выделенной из останков, найденных в болгарской пещере, а также радиоуглеродное датирование. Исследования показали, что возраст останков 45 820 – 43 650 лет, и даже может достигать 46 940 тысяч лет.

Кроме человеческих останков в пещере найдены каменные орудия и инструменты, выполненные из костей животных. Исследователи обнаружили подвески из клыков пещерных медведей, похожие на те, которые изготавливали неандертальцы. Находки натолкнули ученых на мысль, что эти гоминиды в течение нескольких тысячелетий вступали в контакт с Homo sapiens и обучались у них некоторым технологиям.

Читайте также: Археологи нашли следы неизвестной цивилизации в затопленных мексиканских пещерах