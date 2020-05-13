В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе

Влада Некрасова

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций в пунктах пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

"Начальником генерального штаба ВСУ отданы указания провести ряд провокаций на контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка", "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорск" с привлечением местных жителей и СМИ для последующего обвинения руководства республик в недопуске их через КПВВ по различным надуманным причинам", - заявил Астрахань в среду журналистам.