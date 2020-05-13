В Госдепе назвали «главную проблему» в отношениях между США и Турцией

Влада Некрасова

Приобретение Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 выступает «главной проблемой» в американо-турецких отношениях. Об этом, выступая накануне, 12 мая, на организованной Гудзонским институтом в Вашингтоне видеоконференции, заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передаёт агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США назвал закупку страной-членом НАТО С-400 «главной проблемой» в двусторонних отношениях. «Обе стороны (США и Турция. — Ред.) не продвигаются в переговорах по этой главной проблеме. За исключением этого мы в основном неплохо ладим с Турцией по большинству вопросов: по Ливии, НАТО, Кавказско-Черноморскому региону, а также Сирии и Ираку», — сказал Джеффри.

По его словам, для Вашингтона вопрос покупки турецким союзником по НАТО российской ЗРК связан с «крупнейшими инвестициями в оборону, которые Соединённые Штаты и их союзники сделали со времён Второй мировой войны — это истребитель F-35».

Напомним, Конгресс США в прошлом году пригрозил наложить санкции на Турцию в связи с приобретением Анкарой российских С-400. Охватившая США, Турцию и весь мир пандемия заморозила на время американо-турецкое противостояние вокруг крупной оружейной сделки между Анкарой и Москвой. «Жестом доброй воли» Анкары в адрес американского союзника по НАТО стал перенос сроков постановки батарей С-400 в Турции на боевое дежурство, хотя ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично указывал, что это произойдёт в апреле текущего года. Официальная Анкара подчёркивает, что все её планы в отношении закупленных у Москвы оборонительных систем остаются в силе и их реализация лишь отложена во времени.

Вашингтон в начале 2020 г. потребовал от Анкары отказаться от планов развёртывания российских ЗРК дальнего действия, указывая на то, что это поставит крест на участии Турции в программе истребителей F-35, и предлагая натовскому союзнику «альтернативу» в виде поставок американских противоракетных систем Patriot.

Ранее на фоне разговоров о потеплении отношений между Турцией и США (во многом вынужденном с турецкой стороны в настоящее время) появились предположения о том, что в обмен на выделение турецким властям кредитов администрация Трампа потребует от союзника по НАТО встречных шагов военно-политического характера. В данном контексте стала упоминаться оружейная сделка Турции и России о приобретении страной — членом Североатлантического альянса С-400. Вспышка коронавируса направила усилия Турции на новый фронт борьбы и защиту её экономики, которая переживала не лучшие времена ещё до глобальной пандемии.

Напомним, Министерство обороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400 в страну. В рамках первого этапа выполнения контракта между Россией и Турцией на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолётов. Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре С-400 в 2017 году. Турция приобретает четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.