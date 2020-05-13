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В Госдуме прокомментировали данные МВД о домашнем насилии в самоизоляции

В Госдуме прокомментировали данные МВД о домашнем насилии в самоизоляцииФото: Александр Земляниченко / AP

Данные МВД России о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную ситуацию, потому что многие жертвы обращаются в другие организации. Таким образом их прокомментировала глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Савастьянова заявила, что увеличилось количество звонков в кризисные центры, всероссийский телефон доверия и к уполномоченным по правам человека. Она добавила, что, по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, к ней стали обращаться в 2,5 раза чаще.

Депутат сочла сокращение обращений в правоохранительные органы предсказуемым, потому что в условиях самоизоляции из-за коронавируса жертва постоянно находится в одном помещении с агрессором.

О снижении количества преступлений, связанных с домашним насилием, 12 мая заявил начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник. Он также сообщил, что число убийств сократилось на 3 процента, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 13 процентов, средней тяжести — более чем на 8 процентов, легкого вреда — на пять процентов.

10 мая в МВД заявили, что число случаев насилия в семейно-бытовой сфере сократилось. В ведомстве уточнили, что за прошедший квартал 2020 года было зафиксировано на 13 процентов меньше случаев домашнего насилия, чем в 2019 году. В общей массе преступлений побои в семье составили 1,4 процента. Так министерство ответило на заявление Москальковой о том, что за время самоизоляции количество жалоб на домашние побои выросло в 2,5 раза: в марте обращений было шесть тысяч, а в апреле — превысило 13 тысяч.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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