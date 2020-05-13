В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Анастасия Иванова

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности, о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, он предполагает внесение изменений в федеральный закон "О полиции".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяина машины, согласно документу, должны оповестить о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом подчеркивается, что в отсутствие владельца полиция должна обеспечить сохранность транспортного средства.