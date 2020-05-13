В Казахстане введут обязательные прививки для детей

Вадим Карасев

В Казахстане прививки для детей разделятся на добровольные и обязательные.

Депутаты мажилиса в рамках пленарного заседания палаты уже одобрили соответствующий проект кодекса “О системе здравоохранения и здоровье народа”.

Депутат Зауреш Аманжолова отметил, что запрет на посещение детских садов детьми без прививок был пересмотрен. Теперь детей станут принимать отталкиваясь от уровня «коллективного иммунитета», сформированного в отдельном дошкольном учреждении, пишет webinfo.kz.

Более того, все вакцины разделят на обязательные и добровольные. Еще один важный момент - все медицинские записи, содержащие персональные данные, в электронной форме станут формироваться только с согласия гражданина на оказание ему медицинской помощи.

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