В Мексике представили план выхода из карантина

Влада Некрасова

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил план по возобновлению экономической, социальной и культурной активности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса в Мексике, который состоит из трех этапов и светофора, подчеркнув его добровольный характер - власти на местах смогут принимать самостоятельные решения по дальнейшим ограничениям.

"Этот план имеет добровольный характер, поскольку мы верим в ответственность граждан и гарантируем их свободы, свободу во всём, как можно шире. Если власти муниципалитета или штата в соответствии с характеристиками региона решат, что не будут соблюдать план, это не вызовет никаких разногласий", - заявил Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.