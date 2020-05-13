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В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК

В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК
Ситуация на рынке АПК в России стабильная, перебои в поставках продукции и существенные ценовые колебания в стране не наблюдаются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

"В ходе совещания регионы представили информацию о ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. По данным субъектов, в целом рынок АПК стабилен, не отмечается перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний", - говорится в сообщении Минсельхоза.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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