В Москве оценили выполнение требований для первого этапа снятия ограничений

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников оценил соответствие Москвы всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по его словам, сегодня столица соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничительных мер.

Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая, до этой же даты автоматически продлится действие рабочих пропусков. С 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства. В том числе возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и других «необходимых городу объектов», на предприятиях будет соблюдаться санитарно-эпидемиологический режим.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.