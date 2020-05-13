Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий

В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий

В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий увеличат из-за действующего в Москве режима повышенной готовности на фоне пандемии, сообщается на сайт мэра столицы в среду.

"Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности", - сообщает пресс-служба мэрии столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года
Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года
Главный российский налог предложили снизить в два раза
Главный российский налог предложили снизить в два раза
Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом
Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом
Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" передадут в СК данные тех, кто загружал фото гитлеровцев
Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" передадут в СК данные
Американские нефтяники оказались на грани банкротства
Американские нефтяники оказались на грани банкротства
В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Модная битва: Светлана Ходченкова против Алены Ахмадуллиной
Модная битва: Светлана Ходченкова против Алены Ахмадуллиной
ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
Вирусолог рассказал, когда появится лекарство от коронавируса: события ночи
Вирусолог рассказал, когда появится лекарство от коронавируса:
Малышева показала правильный способ носить перчатки в период коронавируса
Малышева показала правильный способ носить перчатки в период
Депутат Рады вызвал Гордона на дебаты после его интервью с Поклонской
Депутат Рады вызвал Гордона на дебаты после его интервью с Поклонской

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах

Еще по теме

Подмосковные власти поддержат закрытые предприятия и ИП
В Греции взбунтовались беженцы: подожгли центр приема
В Москве заработала система "Пит-стоп" для борьбы лихачами
На пост мэра Перми пока никто не позарился