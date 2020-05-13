В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий

Алексей Вольцев

Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий увеличат из-за действующего в Москве режима повышенной готовности на фоне пандемии, сообщается на сайт мэра столицы в среду.

"Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности", - сообщает пресс-служба мэрии столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.