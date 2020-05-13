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В ногу со временем: заговоры от стресса, прокрастинации и интернет-зависимости

В ногу со временем: заговоры от стресса, прокрастинации и интернет-зависимости

Современные заговоры не уступают тем, которые были придуманы сотни лет назад. Они помогут вам побороть современные недуги, которые терроризируют огромное количество людей и мешают им дышать полной грудью.

Если вы планируете встать на путь саморазвития, исцеления от проблем, не стоит забывать о том, что многие неприятности исходят не только от наших недостатков и проблем, но и от токсичного окружения. Пользуйтесь лучшими оберегами от завистников и недоброжелателей и смелее расставайтесь с негативными сценариями жизни.


Заговоры от стресса

В современном мире стресса, быть может, и не намного больше, чем в древности, но проблема в том, что он часто становится хроническим. Мы до конца не можем абстрагироваться от проблем с работой, переживаем дома, вне родных стен, в транспорте и даже в интернете. Даже новости и те могут расстраивать нас, когда всё вроде бы хорошо.

Вот самые действенные заговоры, которые помогут победить постоянный стресс:

«Нет того ветра, что не утихает. Нет той воды, что вечно течет. Так и мои беды пусть утихнут, переживания уйдут, разум прояснится». Данный заговор можно читать в любое время и в любом месте.


Можно использовать и другую фразу: «Всё плохое стороной обойду, миную любую беду, а путь к счастью найду». Это отличный и действенный утренний заговор, который поможет победить стресс и неудачи.

«Водою чистою лицо умываю, все плохое забываю». Этот заговор крайне полезен перед сном или с утра при умывании, приеме душа, ванной. Фактически это уже простой обряд, а не обычный заговор от стресса.

Заговоры от прокрастинации

Прокрастинация — это когда вы уже приняли решение приступить к работе или выполнению какой-то задачи, но не можете начать это делать, потому что вас что-то отвлекает, будь то лента новостей в социальной сети, просмотр смешных видео в интернете или мытье посуды, которое могло бы и подождать. Также на силу прокрастинации влияет скука, неоднозначность, сложность задачи, отсутствие интереса. Современные заговоры от прокрастинации помогут быстрее начать действовать и не отвлекаться на то, что нам сейчас не нужно.

«Уходи, лень, к другому, стороною меня обходи, а удача да сила, ко мне приходи». Этот простейший заговор нужно читать перед началом важного дела три раза. Бороться с прокрастинацией станет гораздо легче. Можно использовать и другие слова: "Удача со мной, дело будет сделано, так тому и быть".

Существует несколько привычек, которые превращают человека в неудачника. Прокрастинация является одной из них, так что не оставляйте ее без внимания.

Заговоры от интернет-зависимости


Интернет — полезная вещь, которая помогает нам зарабатывать деньги, находить любую информацию, а также развлекаться. Последнее бывает настолько притягательным, что превращается в полноценную зависимость. Многие люди не могут жить без интернета, социальных сетей, игр. Иногда это приносит очень много проблем и неудобств, но специальные заговоры помогут с этим бороться.

«От оков избавляюсь, с бедою не знаюсь, мне все знания — на пользу, вся мудрость — в помощь». Этот заговор можно читать в любом месте и в любое время, если у вас уже есть зависимость или вы боитесь, что частично уже стали зависимы. С ним вы будете использовать интернет продуктивно и с пользой.

«Знаю свои соблазны, знаю, как они опасны, избавляюсь от времени траты напрасной, от судьбы несчастной. Да будет так». Это отличный заговор от любых вредных привычек. Включая интернет-зависимость.

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По материалам: dailyhoro.ru

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