В РАН предсказали рост алкоголизма в России после снятия ограничений

Вадим Карасев

После победы над коронавирусом существует риск повышения уровня алкоголизма в обществе. Об этом предупредил доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке профессор Юрий Бубеев.

Он рассказал об исследовании психики космонавтов, участвовавших в эксперименте "Марс-500", во время которого 6 человек имитировали полет на Марс и обратно в течение 520 суток. В некоторых случаях психологи замечали у испытуемых рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности; люди становились более осторожными и осмотрительными.

"Но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации... Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться", — цитирует профессора РИА Новости.

Также у людей на самоизоляции может выработаться зависимость от видеоигр и соцсетей, за которыми они коротали дни дома. Возвращение в реальный мир для многих может стать проблемой, уверен Бубеев. Не исключен и рост уличного хулиганства, всплеск преступности, о чем также говорят проведенные подразделением РАН эксперименты.

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет будет касаться только заведений, которые имеют площадь менее 20 кв. м., но региональным властям разрешили вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений.