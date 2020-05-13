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В решении Трампа увидели начало новой торговой войны с Китаем

В решении Трампа увидели начало новой торговой войны с КитаемФото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

Рекомендация президента США Дональда Трампа о запрете инвестиций в китайскую экономику федеральных пенсионных фондов может означать начало нового, финансового этапа в торговой войне с КНР. Такой вывод сделало издание Financial Times.

Такое указание, в частности, получил фонд Thrift Savings Plan объемом четыре миллиарда долларов. Аналитики увидели в таких действиях отголоски будущей политики Белого дома, которой могут последовать крупнейшие инвестиционные фонды США.

Так, глава китайского подразделения UBS Томас Фанг не исключил, что вскоре инициатива затронет все инвестиционное сообщество. А Эсвар Прасад (Eswar Prasad) из Корнельского университета указал, что такие действия Белого дома явно указывают на его желание разорвать финансовые связи США и Китая.

При этом китайские чиновники после подписания первой фазы торгового соглашения ожидали притока американских инвестиций в КНР, что позволило бы поддержать экономический рост. Для них это было одной из главных выгод договоренности, теперь же такое преимущество поставлено под угрозу.

На данный момент администрация Трампа не дает повода предположить, что может восстановить заградительные пошлины на китайские товары, но запрет инвестиций может иметь схожий эффект, после чего для Китая не останется смысла выполнять условия сделки.

Источники, близкие к китайской администрации, указывают, что желание США наказать КНР за распространение коронавируса по всему миру серьезно раздражает Пекин. Ситуация может стать дополнительным поводом для отказа от соглашения. Если крупнейшие мировые экономики возобновят активную стадию торговой войны, мировой кризис получит резкое ускорение.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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