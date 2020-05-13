В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700 человек

Лидия Мартынова

В России в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях коронавирус на данный момент выявлен у 1709 военнослужащих, сообщает Минобороны.

Отмечается, что госпитализированы почти 400 человек, остальные находятся либо в изоляторах по месту несения службы, либо на домашнем карантине.

«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии — 2 человека, в состоянии средней тяжести — 11, остальные — без симптомов заболевания», — отметили в министерстве.

Там добавили, что еще 1205 положительных тестов на Covid-19 сдали курсанты и слушатели высших военных учебных заведений. Среди гражданского персонала Вооруженных сил инфицированы 389 человек.

Кроме того, отмечается, что 12 июля в России с соблюдением всех необходимых мер безопасности начали работу призывные пункты. Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек. Первые отправки призывников в войска спланированы после 20 мая.