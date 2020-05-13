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В России после пожаров в больницах приостановили работу ИВЛ «Авента-М»

В России после пожаров в больницах приостановили работу ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил использование аппарата ИВЛ «Авента-М» после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 и 12 мая. Именно эти аппараты использовались там для оказания медицинской помощи. Об этом сегодня, 13 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила обращение на территории России медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» c принадлежностями, произведенного Уральским приборостроительным заводом», — говорится в сообщении ведомства.

Временные ограничения касаются аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года.

«Аппараты ИВЛ „Авента-М“ использовались в городской клинической больнице им. Спасокукоцкого в Москве и больнице святого Георгия в Петербурге, где произошли пожары, унесший жизни шести пациентов на ИВЛ», — указала пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.

ИА Newstes ранее сообщало, 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается.

В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла подключенная к этому аппарату пожилая женщина.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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