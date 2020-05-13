В России после пожаров в больницах приостановили работу ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил использование аппарата ИВЛ «Авента-М» после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 и 12 мая. Именно эти аппараты использовались там для оказания медицинской помощи. Об этом сегодня, 13 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила обращение на территории России медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» c принадлежностями, произведенного Уральским приборостроительным заводом», — говорится в сообщении ведомства.
Временные ограничения касаются аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года.
В ведомстве уточнили, что соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.
ИА Newstes ранее сообщало, 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается.
В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла подключенная к этому аппарату пожилая женщина.