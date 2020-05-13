В сети сравнили детские фотографии Брэда Питта с его дочерью Шайло: "Она очень похожа на него"

Вадим Карасев

Из всех детей 56-летнего Брэда Питта и 44-летней Анджелины Джоли больше всех похожа на отца 13-летняя Шайло. Их нередко сравнивают, и когда в сети появились школьные фотографии актера, СМИ снова вспомнили об этом.

Онлайн-ресурс MyHeritage опубликовал архивные снимки учащихся школы Kickapoo High School в Спрингфилде, где с 11 лет учился Брэд Питт. На фото он изображен с членами футбольной и баскетбольной команд: будущая звезда Голливуда делала успехи в спорте. В Спрингфилд семья Питта переехала вскоре после его рождения, и именно в этом городе Брэд вырос. В школе он увлекался игрой в гольф, теннисом, футболом, баскетболом и плаванием, а также принимал участие в театральных постановках. После школы Брэд поступил в Миссурийский университет, где изучал журналистику и рекламу, но не доучился, променяв журналистику на актерскую карьеру.





Брэд Питт





Брэд Питт на школьной фотографии





У Брэда Питта и Анджелины Джоли, напомним, трое родных детей: 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Актер усыновил всех приемных детей Джоли: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару.

Сейчас, когда супруги расстались, они продолжают вместе растить их. Младшие дети раз в несколько дней встречаются с отцом, неподалеку от которого живут. А вот Мэддокс и Пакс, если верить сообщениям инсайдеров, не поддерживают связь с отцом.





Шайло Джоли-Питт и Анджелина Джоли





Захара, Шайло и Нокс Джоли-Питт