В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в Instagram

Вадим Карасев

В Башкортостане воспитательница приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, устраивала драки между детьми и оскорбляла их, чтобы заснять это и выложить в Instagram. На поведение учительницы обратили внимание СМИ.

На одном из видео девушка требует от воспитанницы, чтобы она ударила мальчика. Затем дети начинают драться, а их наставница смеется и говорит, что это была шутка. В другом ролике она называет "дурой" девочку, которая прячется под партой, а также ругается матом и называет подопечных будущими проститутками.

О ситуации уже уведомлены правоохранительные органы. Подразделение УМВД по делам несовершеннолетних проводит проверку, аккаунты воспитательницы в социальных сетях закрыты для посторонних.

Скриншот с сайта приюта (su29.mintrudrb.ru)