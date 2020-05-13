Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в Instagram

В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в Instagram

В Башкортостане воспитательница приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, устраивала драки между детьми и оскорбляла их, чтобы заснять это и выложить в Instagram. На поведение учительницы обратили внимание СМИ.

На одном из видео девушка требует от воспитанницы, чтобы она ударила мальчика. Затем дети начинают драться, а их наставница смеется и говорит, что это была шутка. В другом ролике она называет "дурой" девочку, которая прячется под партой, а также ругается матом и называет подопечных будущими проститутками.

О ситуации уже уведомлены правоохранительные органы. Подразделение УМВД по делам несовершеннолетних проводит проверку, аккаунты воспитательницы в социальных сетях закрыты для посторонних.

Скриншот с сайта приюта (su29.mintrudrb.ru)
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут Знаки Зодиака
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут
В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего
В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже
Онлайн-платформа STAY запустит серию концертов в автокинотеатре
Онлайн-платформа STAY запустит серию концертов в автокинотеатре
У Ярошенко не подтвердился коронавирус
У Ярошенко не подтвердился коронавирус
Ксения Собчак о семейной жизни с Константином Богомоловым: "У нас раздельные бюджеты"
Ксения Собчак о семейной жизни с Константином Богомоловым: "У нас
В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в Instagram
В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в
Представители РПЦ назвали россиянина придурком за вопрос о торговле у храма
Представители РПЦ назвали россиянина придурком за вопрос о торговле у
Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн
Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн
Россиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Определен возраст стволовых клеток, оптимальный для восстановления тканей сердца
Определен возраст стволовых клеток, оптимальный для восстановления
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Полиция Финляндии начала проверку после вывоза детей россиянки из приюта
Подозреваемую в издевательстве над животными поместили под домашний арест
Детей россиянки Медведевой выпустили из финского приюта
Жительница Канады создала серию снимков со спящими в обнимку младенцем и собакой