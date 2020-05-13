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В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего

В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего
В среду, 13 мая, в Украину придет антициклон: будет сухо, без осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В стране будет преобладать сухая погода. Однако температура воздуха понизится.

Ближайшей ночью в западных, северных и во многих центральных областях есть вероятность заморозков. 13 мая днем температура воздуха в Украине составит +12...+17 градусов.

В Киеве среда будет солнечной и без осадков. Ночью в столице +2...+5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов.

В четверг, 14 мая, в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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