В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего

Влада Некрасова

В среду, 13 мая, в Украину придет антициклон: будет сухо, без осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.В стране будет преобладать сухая погода. Однако температура воздуха понизится.Ближайшей ночью в западных, северных и во многих центральных областях есть вероятность заморозков. 13 мая днем температура воздуха в Украине составит +12...+17 градусов.В Киеве среда будет солнечной и без осадков. Ночью в столице +2...+5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов.В четверг, 14 мая, в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов.