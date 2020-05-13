В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» о разработке вакцины от коронавируса.

По ее словам, сейчас в мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины, а восемь образцов уже проходят клинические исследования. При этом она отметила, что говорить о сроках появления препарата пока рано. Как считают в ВОЗ, разработать вакцину смогут уже в этом году, однако массовое производство начнется не раньше следующего.

Вуйнович также заявила, что принятые в России меры по борьбе с эпидемией дали хороший результат, благодаря чему в стране невысокий уровень смертности.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что реально действующее лекарство от коронавируса может быть изобретено к осени. По его словам, один из подходов для создания эффективного препарата против COVID-19 заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Волчков добавил, что на данный момент нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус.

По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.