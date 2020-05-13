В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6

Влада Некрасова

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на среду в районе островов Санта-Крус в западной части Тихого океана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 22.41 по времени UTC (01.41 среды мск). Эпицентр землетрясения располагался в 658 километрах к северу от города Порт-Вила, столицы республики Вануату. Очаг залегал на глубине 127 километров.

Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.